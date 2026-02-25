От руин до бестселлера: в Липецкой области возрождают имение мецената, дарившего миллионы на музеи

Заброшенная усадьба Полибино в Липецкой области, десятилетиями разрушавшаяся и считавшаяся безнадежно утраченной, сегодня переживает второе рождение. И не только благодаря реставрационным работам, но и выходу уникальной книги, которая возвращает этому месту его подлинную историю.

Усадьба в селе Полибино Данковского района была построена на рубеже XVIII–XIX веков и принадлежала знатному роду Нечаевых-Мальцовых. Наибольшую известность ей принес Юрий Степанович Нечаев-Мальцов — меценат, пожертвовавший более 2 миллионов рублей на строительство Музея изящных искусств (ныне ГМИИ имени Пушкина) в Москве. В разное время здесь гостили Лев Толстой, Илья Репин, Иван Айвазовский, Анна Ахматова и многие другие деятели русской культуры. На территории усадьбы находится первая в мире гиперболоидная башня инженера Владимира Шухова, созданная для Всероссийской выставки 1896 года и позже выкупленная меценатом.

Долгие годы уникальный памятник федерального значения пребывал в запустении. Ситуация изменилась в 2024 году, когда на открытых торгах усадьбу приобрел предприниматель Александр Богатиков, предложив за нее 32,1 миллиона рублей — почти втрое выше начальной цены. Новый владелец сразу приступил к противоаварийным работам и реставрации, в первую очередь легендарной Шуховской башни.

Однако восстановление архитектурного облика — лишь часть масштабного замысла. Команда проекта провела двухлетнее архивное исследование, результатом которого стала книга «От Сторожевой слободы до Полибино». Издание содержит уникальные документы, публикующиеся впервые, и раскрывает не только историю усадьбы, но и широкий контекст усадебной жизни в России. Книги уже переданы в областное краеведческое общество, липецкие библиотеки, Российскую книжную палату и даже в Эрмитаж.

«Когда мы слышим слово „реставрация“, в нашем воображении возникает образ команды архитекторов и рабочих, которые с мастерками в руках восстанавливают древние здания до их первоначального состояния. Но на самом деле процесс реставрации гораздо более сложен и многогранен. Команда, занимающаяся восстановлением усадьбы, не ограничивается лишь физическим восстановлением зданий, но и проводит глубокие исследования, чтобы понять, как именно выглядело это место в прошлом и какие исторические события с ним связаны», — поделились знатоки-краеведы.

Проект, однако, столкнулся с противодействием. Глава местного крестьянско-фермерского хозяйства Виталий Черногиль, владеющий ветхими строениями по соседству, инициировал серию судебных исков, оспаривая границы территории усадьбы. Большинство исков судами отклонены. Истцы, в свою очередь, заявляют, что их действия направлены не против реставрации, а на защиту исторической правды и недопущение правовой неопределенности, которая может затронуть, в том числе, расположенный на территории памятник воинам Великой Отечественной войны.

Несмотря на споры, реставрационные работы продолжаются. По словам экспертов, восстановление усадьбы Полибино — это не просто спасение памятника архитектуры, но и важный шаг к сохранению культурного наследия и исторической памяти. А изданная книга становится тем самым мостом, который соединяет прошлое с будущим, позволяя каждому прикоснуться к живой истории.