От самовара до светового шоу: в Павловском Посаде 1 декабря откроют зимний сезон и зажгут первую елку

Первый день календарной зимы в Павловском Посаде будет ознаменован торжественным стартом зимнего сезона. Мероприятие развернется на территории городского парка культуры и отдыха, где гостей всех возрастов ждет насыщенная праздничная программа.

«Каждый год мы с нетерпением ждем этот день. Сегодня в нашем парке уже все готово, установлена елка, развешена иллюминация. С 1 декабря мы торжественно объявляем в нашем парке «зимний сезон». В процессе еще несколько сюрпризов, которые будут ждать наших посетителей в зимний период при установлении на улице устойчивой минусовой температуры и достаточном количестве снега. Обещаем, будет очень интересно, весело и атмосферно. Приглашаем всех встретить зиму с нами», — отметила директор дирекции парков Павлово-Посадского городского округа Ольга Петренко.

С 15:00 до 17:00 для посетителей будет работать особая зона «Самоварная станция», где каждый сможет согреться ароматным горячим чаем. Ценители ярких кадров смогут создать памятные фотографии в специально оборудованной фотозоне «Притяжение зимы», расположенной на центральной аллее парка.

Для тех, кто захочет согреться в прохладный вечер, организуют уютный уголок «Теплые посиделки» с живым огнем в очаге. В 16:00 гостей начнут встречать анимационные персонажи в рамках программы «Теплые объятия». С 16:15 до 17:15 пройдут интерактивные развлечения с помощниками Деда Мороза и Снегурочкой. Одновременно с этим начнут функционировать «Почта Деда Мороза» и «Резиденция Деда Мороза».

Кульминацией праздника станет прибытие главного новогоднего волшебника в 16:45 и традиционное зажжение новогодней елки под возгласы «Елочка, гори!». Завершится открытие сезона в 17:00 впечатляющим световым представлением «Сияние парка».

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 0+