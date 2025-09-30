От шахмат до футзала: в Коломне откроется новый сезон «Школьной лиги»

В Подмосковье стартует второй сезон масштабного проекта «Школьная лига», и городской округ Коломна готовится к интенсивным спортивным баталиям.

В новом сезоне 2025-2026 годов за главный кубок будут бороться при высокой конкуренции: выступят команды из 16 школ. Юных спортсменов ждут соревнования по четырем дисциплинам: шахматы, волейбол, баскетбол 3×3 и футзал.

Официальный старт соревнованиям будет дан 1 октября в спортивном комплексе имени А. Гринина в Озерах. Церемония открытия обещает быть зрелищной: она включит не только парад команд-участниц, но и жеребьевку с участием знаковых персон — победителя шоу «Титаны» на ТНТ Николая Бобылева и победителя шоу «Супер Ниндзя. Дети» на СТС Филиппа Молякова.

Кульминацией дня станет товарищеский матч по футзалу, где сразятся команды из Озер и Коломны.

Отметим, что в дебютном сезоне в округе было проведено в сумме 150 игр, включая 28 матчей по футзалу, 50 — по баскетболу, 24 шахматные встречи и 48 волейбольных партий. Помимо напряженной борьбы за победу в турнирах, проект славится насыщенной дополнительной программой. В прошлом году она включала «Матч звезд» по баскетболу, турнир по волейболу «Родители-дети» и мастер-класс от олимпийца и двукратного чемпиона России Виктора Кейру. Ожидается, что новый сезон продолжит эту традицию, предлагая школьникам не только соревновательный опыт, но и уникальную возможность живого общения с профессионалами мирового уровня.