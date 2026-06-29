От Шепитько до Садиловой: в Москве впервые покажут кино, созданное женщинами шести стран

Москва примет первый Международный кинофестиваль «Сделано женщинами», который развернется в стенах киноцентра «КАРО 11 Октябрь» с 8 по 12 июля 2026 года. Новый смотр задуман как площадка, где пересекутся конкурсный показ актуального кино и профессиональная дискуссия о будущем индустрии.

Афиша объединила восемь полнометражных лент из России, Испании, Франции, Туниса, Катара и Индии. Все они созданы при ключевом участии женщин-кинематографистов. Помимо сеансов, программа включает встречи с авторами, круглые столы и дискуссии, посвященные международному сотрудничеству и роли женщин в современном кинопроцессе.

Церемонию открытия сопроводит показ документальной работы Элема Климова «Лариса» — посвящения Ларисе Шепитько, удостоенной «Золотого медведя» за фильм «Восхождение». Символом фестиваля выбрана Алис Ги-Блаше — первая женщина-режиссер в истории мирового кино, чей портрет украсил официальный постер.

В конкурсную линейку вошли: испанская лента «Глухая» Евы Либертад, российские картины «Дочь капитана» Ларисы Садиловой, «Мамин блюз» Екатерины Горбачевой, «Фейерверки днем» Нины Воловой, «Чувства» Виктории Мокеровой, «Шла Саша» Юлии Войтюк, а также индийский «Солнечный свет» Бобби Сармы Баруа и франко-тунисско-катарское «Обещанное небо» Эриж Сехири. Судить работы будет международное жюри, в которое вошли киновед Ситора Алиева, актриса Елена Лядова, продюсеры Михаэль Шлихт и Юлия Мишкинене, режиссер Сафа Сарфараз Алам, актриса и режиссер Маруся Фомина, а также кинокритик Сергей Дешин.