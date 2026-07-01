«Джентльменское соглашение»: эксперт раскрыл, почему Залужный отверг предложение остаться в стороне от выборов

В украинском политическом поле снова набирает обороты интрига вокруг фигуры экс-главкома Валерия Залужного — источники сообщают, что он не только отверг предложение Владимира Зеленского остаться в стороне от предстоящей гонки, но и, по слухам, уже приезжал в Киев, чтобы дать категорический отказ. На фоне этих событий медийный вес Залужного стремительно растет, и, как поясняет в беседе с Общественной Службой Новостей эксперт Денис Денисов, здесь можно выделить два мощных пласта, которые делают его имя таким взрывоопасным для нынешней власти.

По его словам, прежде всего у отставного главкома есть собственная, вполне оформившаяся команда и целая прослойка людей, глубоко разочарованных действиями Зеленского — они видят в Залужном не просто оппозиционера, а реального спасательного круга, способного перехватить инициативу, и сейчас эта группа планомерно подогревает интерес к его персоне, чтобы показать обществу, что у него есть мощная альтернатива действующему президенту, а не призрачный выбор.

Эксперт уточнил, что при этом за кулисами внутренней борьбы просматривается и второй, гораздо более циничный слой: определенные внешние игроки, заинтересованные в расшатывании украинской государственности, сознательно подливают масла в огонь избирательной кампании, прекрасно зная, что само обсуждение кандидатуры Залужного является для Зеленского крайне болезненным уколом. Эти силы используют тему выборов как рычаг для дестабилизации политической системы, пытаясь внести раскол в элиты и создать иллюзию раскола внутри страны, что особенно удобно в условиях военного положения, где любой внутриполитический конфликт моментально превращается в уязвимость на фронте. Получается, что Залужный становится не просто неудобным конкурентом, а знаменем для двух параллельных процессов — внутреннего запроса на перемены и внешнего давления на Киев через политический хаос, причем оба этих течения работают на усиление турбулентности, которая выгодна далеко не Украине.

По его мнению, в итоге Зеленский вынужден бороться не только с реальным военным противником, но и с призраком выборов, который оппоненты и зарубежные кураторы используют как инструмент для подрыва его легитимности. Пока что неизвестно, решится ли Залужный на официальное выдвижение, но даже сам факт его отказа от «джентльменского соглашения» с действующим президентом запускает цепную реакцию слухов, прогнозов и политических игр, которые будут только нарастать по мере приближения октября. А значит, украинская политическая сцена вступает в полосу острейшей турбулентности, где ставки чрезвычайно высоки, а союзники и противники внимательно следят за каждым шагом двух ключевых фигур, понимая, что исход этой дуэли может кардинально изменить не только внутренний расклад, но и весь вектор переговорного процесса с Западом и Россией.

Ранее политолог Шаповалов рассказал, что заставит Зеленского изменить позицию по переговорам с Россией.