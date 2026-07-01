Эмпатия и мировоззрение — не лишняя нагрузка: педагог выступила за пересмотр объема домашних заданий

По ее словам, эти занятия вопреки стереотипам работают не как морализаторство, а как своеобразная «перезагрузка» для детского мозга — дети приходят после них домой и с горящими глазами пересказывают услышанное, и этот искренний интерес, по ее наблюдению, сложно подделать или вызвать скучной лекцией. Она убеждена, что такие уроки не только развивают эмпатию и мировоззрение, но и выполняют важную психологическую функцию: они переключают внимание, дают отдохнуть от зубрежки формул и правил, и в этом смысле даже разгружают школьников, а не наоборот, как считают скептики.

Однако Нефедова тут же добавила ложку дегтя в общую картину школьного дня — она категорически выступила за пересмотр объема домашних заданий, признав, что иногда дети сидят над тетрадками до глубокой ночи, теряя всякий интерес и к предметам, и к жизни. Ее позиция парадоксальна, но логична: если мы хотим вырастить думающих и духовных людей, мы не можем одновременно заваливать их механикой бесконечных упражнений, оставляя время только на сон и еду. По сути, она призывает к балансу, где часы нравственности становятся не обузой, а глотком воздуха, а вся остальная программа не превращается в конвейер по выжиганию глаз.

По ее мнению, детям нужно не меньше знаний, а больше пауз и смыслов, и, если правительство действительно хочет внедрить духовные ценности, пусть сначала откажется от практики задавать по пять параграфов на дом. Потому что, как справедливо заметила Нефедова, вдохновение и усталость несовместимы, а нынешняя система часто душит любой порыв в зародыше — и уроки мужества тут не при чем, просто их эффективность тонет в общем объеме учебного шума.

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