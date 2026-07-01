Оптимальная порция в день: диетолог развеяла миф о единственной суперполезной ягоде

Врач-диетолог Александра Разаренова в интервью радио Sputnik развеяла миф о том, что в мире существует единственная суперполезная ягода, — по ее словам, каждая ягода ценна по-своему, потому что набор полифенолов, витаминов и клетчатки у них совершенно разный, и выбирать «лучшую» просто бессмысленно.

Она уточнила, что если говорить об антиоксидантной защите и здоровье сосудов, то бесспорным лидером она назвала чернику за рекордное содержание антоцианов — тех самых пигментов, которые окрашивают ягоду в темно-синий цвет и активно изучаются в контексте когнитивных функций и борьбы со старением. Следом идет черная смородина, которая не только богата антоцианами, но еще и является чемпионом по витамину С, а голубика замыкает тройку темных ягод — в ней антоцианов поменьше, зато она содержит приличное количество клетчатки, что тоже крайне полезно для ежедневного рациона.

По мнению диетолога, если мы смещаем фокус на пищевые волокна, то здесь безоговорочный рекордсмен — малина, в 100 г которой прячется целых шесть-семь граммов клетчатки, что делает ее идеальным помощником для контроля насыщения и поддержки кишечной микрофлоры при сравнительно небольшом объеме порции. Ежевика же выступает универсальным солдатом: она и темная, значит, с полифенолами, и богата клетчаткой, а вдобавок снабжает организм марганцем и витамином К. А вот клубника заслуживает отдельной любви у тех, кто следит за калориями — при низкой энергетической ценности она дает много витамина С, фолатов и антиоксидантов, плюс помогает поддерживать водный баланс, поэтому часто становится фаворитом в летнем меню.

Оптимальной порцией для здорового человека диетолог считает 150–300 г ягод в сутки, причем их можно смешивать, добавлять к творогу или йогурту, есть в качестве десерта или легкого перекуса — ограничений почти нет, кроме собственных вкусовых предпочтений и индивидуальной переносимости, ведь ягоды могут вызывать аллергию или гистаминовые реакции. Таким образом, вместо того чтобы гнаться за единственной «волшебной» ягодой, лучше наслаждаться разнообразием, потому что именно пестрый набор разных плодов обеспечивает организм всем спектром полезных веществ, а сезонное летнее изобилие — лучший повод наконец перестать выбирать и начать просто есть все, что нравится, в разумных пределах.

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