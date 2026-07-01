Киев с конца апреля развернул беспрецедентную по длительности и глубине информационно-психологическую операцию против российского общества, которая, по словам политолога Александра Казакова, стала самой мощной с 2022 года. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что ее уникальность не столько в масштабе, сколько в том, что она впервые сумела задеть так называемое экспертное сообщество — ту тонкую прослойку между властью и народом, которая традиционно служит передаточным звеном для общественных настроений. Операция оказалась настолько продуманной, что ее график был жестко привязан к ключевым датам российского календаря: 9 мая, 12 июня, Петербургский экономический форум, начало посевной и сезон отпусков — каждый из этих этапов использовался как тактическое окно для новых вбросов, призванных максимально резонировать с эмоциональным фоном населения.

Главная цель атаки, по версии Казакова, — не просто единоразово напугать или вызвать кратковременную панику, а вогнать наиболее активную часть общества в состояние перманентного психологического стресса, когда тревога становится фоновой и выматывающей, лишая людей способности к рациональной оценке. В отличие от прежних кампаний, которые носили скорее идеологический или деморализующий характер, нынешняя строится на систематических, ежедневных вбросах с утра до вечера, создавая эффект «затянувшейся информационной осады». И если раньше основным объектом воздействия были массовые слои, то сейчас ставка сделана на интеллектуальные и околополитические круги — именно ту среду, которая формирует долгосрочные нарративы и через которую любые дестабилизирующие сигналы быстрее просачиваются в широкие массы, усиливая эффект эха.

Однако, несмотря на тревожность диагноза, Казаков не говорит о катастрофическом поражении — он лишь фиксирует новый уровень угрозы, когда противник перешел от эпизодических «атак выходного дня» к промышленному производству стресса, рассчитанному на месяцы. В ответ, по его мнению, требуется не просто усиление контрпропаганды, а выработка у граждан своеобразной «информационной иммунной системы», позволяющей распознавать манипуляции и не принимать их на эмоциональном уровне. Но пока Киеву действительно удалось достичь «существенных глубин» — и это тревожный сигнал о том, что даже в условиях военного конфликта внутренняя психологическая устойчивость общества остается уязвимым местом, которое противник научился атаковать с новой изощренностью.

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