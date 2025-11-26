От скейт-парка до набережной: как в Ленинском округе поменяли городскую среду за год

В Ленинском округе подвели итоги программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2025 год. За год в муниципалитете обновили 15 дворов, восстановили около 25 тыс. кв. м дорожного покрытия и благоустроили несколько общественных пространств.

Среди завершенных проектов — сквер в Развилке, обновленная набережная Нижнего Ащеринского пруда, скейт-парк в Центральном парке Видного и сквер в Измайлово.

По муниципальной программе развития пешеходной инфраструктуры создали и обновили 21 пешеходную дорожку, связавших социально значимые объекты в Видном, Развилке, Горках Ленинских, Молоково и других населенных пунктах.

Глава округа Станислав Каторов подчеркнул, что работы по благоустройству будут активно продолжаться.