От снега до штрафа: как одна парковка зимним вечером может обернуться солидным штрафом

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил скорректировать систему штрафования за парковку на газонах в зимний период. Основанием для инициативы стало отсутствие визуальной идентификации границ зеленых насаждений под снежным покровом, что приводит, по мнению депутата, к несправедливым штрафам, пишет РБК .

Предложение предусматривает замену штрафа предупреждением при первичном нарушении с одновременным направлением водителю ссылки на реестр городских зеленых насаждений. Данная мера может быть введена в отдельных районах в качестве пилотного проекта.

Кроме того, Цивилев предложил интегрировать данные о границах газонов в навигационные сервисы, такие как «Яндекс.Карты» и «2ГИС», чтобы водители могли видеть их на цифровых картах даже при снежном покрытии. Штрафы за парковку на газонах в Санкт-Петербурге были введены в 2020 году и составляют для физических лиц от 3 до 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Балашихе водитель купил эвакуатор, чтобы «застолбить» место на парковке.