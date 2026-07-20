От Тамани до Пересыпи: семь лучших пляжей Азовского моря, о которых стоит знать

Лидером рейтинга стал пляж в Тамани на набережной рядом с Казачьим музеем — 93 процента положительных отзывов. Туристы хвалят современную набережную, детские площадки, бесплатные навесы, душевые, туалеты и кафе, а главной жалобой остается нехватка парковочных мест. На втором месте — дикий пляж у горы Восполиточино в Пересыпи (89 процентов), где ценят тишину, вид на море и минимальный набор удобств. По 88 процентов положительных оценок получили пляжи в Кучугурах — широкий песчано-ракушечный берег с пологим входом и спокойной атмосферой, — и полудикий пляж в поселке Ильич, куда едут за простором и отсутствием толп. Замыкает пятерку пляж в Пересыпи у поселка За Родину (86 процентов) — широкий, малолюдный, с красивыми закатами и скромной инфраструктурой. Пляж в Сенном (72 процента) хвалят за очень теплую воду и длинное мелководье, но критикуют за водоросли, кусачих рачков и грязь. Почти все пляжи Азовского моря страдают от нашествия медуз во второй половине лета и помутнения воды после ветров.