От Тамани до Пересыпи: семь лучших пляжей Азовского моря, о которых стоит знать
Портал 93.RU составил рейтинг лучших пляжей Азовского моря по отзывам туристов
Портал 93.RU составил рейтинг лучших пляжей Азовского моря, проанализировав отзывы туристов. Азовское побережье традиционно привлекает теплой водой и широкими песчано-ракушечными пляжами, удобными для семей с детьми, хотя почти везде отдыхающих подстерегают медузы, водоросли и скромная инфраструктура.
Лидером рейтинга стал пляж в Тамани на набережной рядом с Казачьим музеем — 93 процента положительных отзывов. Туристы хвалят современную набережную, детские площадки, бесплатные навесы, душевые, туалеты и кафе, а главной жалобой остается нехватка парковочных мест. На втором месте — дикий пляж у горы Восполиточино в Пересыпи (89 процентов), где ценят тишину, вид на море и минимальный набор удобств. По 88 процентов положительных оценок получили пляжи в Кучугурах — широкий песчано-ракушечный берег с пологим входом и спокойной атмосферой, — и полудикий пляж в поселке Ильич, куда едут за простором и отсутствием толп. Замыкает пятерку пляж в Пересыпи у поселка За Родину (86 процентов) — широкий, малолюдный, с красивыми закатами и скромной инфраструктурой. Пляж в Сенном (72 процента) хвалят за очень теплую воду и длинное мелководье, но критикуют за водоросли, кусачих рачков и грязь. Почти все пляжи Азовского моря страдают от нашествия медуз во второй половине лета и помутнения воды после ветров.