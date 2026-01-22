От теплой зимы к рекордным сугробам: почему в январе спрос на уборку снега подскочил на тысячи процентов

«Профи.ру» сообщает о взрывном росте спроса на уборку снега в первые дни января 2026 года. По данным компании, спрос на соответствующие услуги в новогодние праздники вырос в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с приходом мощного снежного циклона «Фрэнсис», который принес обильные осадки в центральные и южные регионы России, передает « Лента.ру ».

Например, в Подмосковье за ночь 9 января выпало две трети месячной нормы снега, а в Санкт-Петербурге за первую декаду — более половины. В январе 2025 года, напротив, стояла теплая и бесснежная погода, что и объясняет такой контраст.

В компании отмечают, что спрос вырос не только на уборку придомовых территорий, но и на сопутствующие услуги. Очистка крыш от снега стала популярнее в 14 раз, аренда трактора для уборки — в 12 раз, а услуги по ремонту снегоуборочной техники — почти в 10 раз. Из-за последствий снегопадов также на 206% вырос спрос на эвакуаторы. Наибольшее количество заказов на уборку снега аналитики зафиксировали в Москве и Московской области — спрос там взлетел в 37 раз по сравнению с прошлым годом.