От «тихой гавани» до огненной ловушки: самарские туристы и бизнесмены подсчитывают потери

Летящие во все стороны ракеты и беспилотники в одночасье уничтожили образ Объединенных Арабских Эмиратов как эдемского сада для инвесторов, туристов и бизнесменов. Тысячи самарцев уже пострадали: кто-то не может вернуться с отдыха, кто-то потерял миллионы долларов на инвестициях в недвижимость, а у кого-то логистические цепочки, выстроенные в обход санкций, разорваны в клочья. Где теперь жители региона будут искать «тихую гавань», отвечает портал « Обозрение ».

Экономическое чудо, оказавшееся замком из песка

Дубай и другие эмираты десятилетиями привлекали россиян льготными налогами, недорогой недвижимостью, абсолютной безопасностью и относительной свободой нравов. После 2022 года это направление стало практически безальтернативным для релокации, инвестиций и туризма. По данным генконсула РФ в Дубае на ноябрь 2025 года, в ОАЭ проживало около 150 тысяч российских граждан, хотя эксперты считают эту цифру заниженной. Самарские предприниматели вкладывались в квадратные метры, кто-то строил «золотые клетки» для пенсии, кто-то спасал капиталы, а кто-то — избегал правосудия.

Однако риски, которые раньше не замечали, проявились мгновенно. ОАЭ полностью зависимы от импорта продовольствия и опресненной воды. Более 90% населения — гастарбайтеры. У страны нет сильной армии, безопасность обеспечивают США. Как только началась большая война, инвестиционный рай рассыпался в прах.

Туристы под ударом

Первыми пострадали туристы. До конфликта Flydubai и Air Arabia выполняли из Самары в ОАЭ восемь рейсов в неделю. По расчетам, около 2,9 тысячи самарцев могли находиться в Эмиратах на момент эскалации. Всего же, по данным АТОР, на 1 марта в регионе застряло 20 тысяч россиян с отмененными вылетами.

Директор туристической компании «Профцентр» Елена Мартыненко пояснила, что размещение в отелях происходило хаотично. Кто-то оплачивал проживание сам, кто-то надеялся на помощь властей. Лишь Абу-Даби и Дубай пообещали компенсировать отельерам расходы, но это коснулось не всех территорий. В соцсетях появлялось много видео туристов, ночевавших на матрасах в коридорах.

Самарец Наиль рассказал о своих родителях, которые должны были вылететь 28 февраля. Они успели забронировать номер через Booking.com по старой цене, продлив проживание до 5 марта. Опоздавшие столкнулись с отсутствием мест. Добраться до посольства невозможно — оно закрыто, так как находится рядом с американским. Власти отвечают: «Ждите».

По данным телеграм-канала «Банкста», многие пытаются покинуть ОАЭ через Оман. Аренда частного самолета подскочила до 100 тысяч долларов, трансфер на авто — до 5 тысяч.

Адвокат Марина Жирова, находившаяся на круизном лайнере в Дубае, сообщила, что об отмене круиза неизвестно, но власти настоятельно рекомендуют не покидать борт и не выходить в город.

Возврат денег и новые направления

При аннулировании туров операторы начали штрафовать путешественников на сумму до 50% стоимости путевки. После выхода рекомендации МИД (3 марта) компенсации стали обязательными, но поток обращений так велик, что соблюсти 10-дневный срок невозможно.

Директор турагентства «ФБР» Ольга Береснева рассказала, что компания минимизирует штрафы, аннулирует и перебронирует туры. Туристы стараются вернуть деньги без потерь. Сейчас в работе несколько заявок, даже на апрельские даты ищут основания для отмены.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, совокупный ущерб туроператоров уже достиг 2,6 млрд рублей и может вырасти до 3 млрд. В отрасли надеются на разрешение использовать фонды персональной ответственности, накопленные за годы (около 4 млрд рублей).

Самарские путешественники переориентируются на Азию: Турцию, Египет, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Малайзию, Индонезию. Отрезаны только Венесуэла и Куба.

Прогнозы и потери

Аналитики Oxford Economics представили два сценария. Оптимистичный (конфликт длится несколько недель): турпоток на Ближний Восток упадет на 11% (23 млн поездок), потери — 34 млрд долларов. Пессимистичный (два месяца): падение на 27% (38 млн туристов), убытки — 56 млрд долларов.

Закрытие Ормузского пролива уже взвинтило цены на нефть и газ. Через него проходит 20% мировой нефти и 30% СПГ, альтернативных маршрутов у стран залива нет.

Инвесторы теряют «золотые клетки»

Многие самарские бизнесмены вкладывались в дубайскую недвижимость, рассчитывая на комфорт, безопасность и прибыль. Учредитель группы компаний «Визит» Михаил Минаев отметил, что инвестиционная привлекательность рынка напрямую зависит от геополитической стабильности. Если конфликт затянется, часть капитала уйдет в более спокойные юрисдикции. Самарской элите, увлекшейся эмиратскими метрами, придется фиксировать убытки и искать менее рискованные территории — возможно, в России.

Власти Самарской области пока не располагают точными данными о числе земляков в зоне конфликта. Запросы направлены в ведомства и туроператорам.