От транспорта до поддержки семей СВО: какие вопросы решали на выездном приеме жителей в Ельдигино

Прямой диалог и предметные решения. На этих двух принципах был построен прием граждан, состоявшийся в среду, 4 февраля, в селе Ельдигино в рамках формата «выездная Администрация». Практика, уже ставшая регулярной, дает возможность жителям напрямую обсудить актуальные проблемы с ответственными лицами.

Состав участников встречи с жителями был максимально полным. В ней участвовал глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, а также все курирующие заместители, что позволило рассмотреть вопросы из различных сфер.

Для всестороннего обсуждения были приглашены депутат Московской областной Думы Михаил Ждан, член Общественной палаты Московской области Инна Орлова, руководитель Пушкинского отделения Ассоциации Ветеранов СВО Леонид Соболев и депутаты местного Совета депутатов.

Жителей интересовали темы транспортной доступности, работы медицинских учреждений, сложные случаи в сфере земельных и имущественных отношений, а также меры поддержки семей участников специальной военной операции. По каждому обращению граждане получили детальные комментарии. Ряд вопросов, нуждающихся в дополнительном анализе и длительной подготовке, был принят в работу с назначением ответственных и четких сроков.

Общение, начавшееся в формате открытого диалога в зале, продолжилось и после окончания официальной части. Проблемы, озвученные лично, получают дополнительный импульс для своего разрешения. Подобный метод не только ускоряет устранение местных трудностей, но и закладывает фундамент для устойчивого сотрудничества между властными структурами и обществом.