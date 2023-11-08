«От трех до восьми лет»: выяснилось, как накажут москвича, который домогался сына с аутизмом в аквапарке

Отец домогался собственного 13-летнего сына с аутизмом в раздевалке аквапарка «Мореон» в Москве. Как сообщает SHOT , сейчас проводится проверка по факту случившегося, мужчина еще не задержан.

Юрист Алла Георгиева рассказала нам, что может грозить подозреваемому, если информация об инциденте верна.

«13-летний ребенок еще считается малолетним, и развратные действия любого характера по отношению к нему считаются недопустимыми. Здесь, скорее всего, будет заведено уголовное дело, а наказание назначат в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, добавила эксперт, будет учитываться личность человека, совершившего преступление: привлекался ли ранее к какой-либо ответственности, почему решил поступить таким образом, есть ли психические расстройства.

«В данном случае с ребенком будут работать психологи, определят, насколько он пострадал. Речь идет о родном отце, а потому психические проблемы могут возникнуть. В связи с этим срок минимальным не будет», — подчеркнула Георгиева.

В аквапарке «Мореон» прокомментировать ситуацию нашему корреспонденту не смогли — заявили, что пока не осведомлены о случившемся.

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