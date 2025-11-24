От цехов до многотонных конструкций: семьи бойцов СВО увидели, как работает крупнейший завод Каширы

В Кашире семьи участников СВО побывали на экскурсии на одном из крупнейших предприятий округа — заводе металлоконструкций и котлостроения. Гостям показали производственные цеха, где выпускают оборудование для тепловых и атомных электростанций, рассказали об истории завода и его основных профессиях.