От цехов до многотонных конструкций: семьи бойцов СВО увидели, как работает крупнейший завод Каширы
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
В Кашире семьи участников СВО побывали на экскурсии на одном из крупнейших предприятий округа — заводе металлоконструкций и котлостроения. Гостям показали производственные цеха, где выпускают оборудование для тепловых и атомных электростанций, рассказали об истории завода и его основных профессиях.
Экскурсию провели руководители предприятия, сотрудники службы промышленной безопасности и главный технолог. Участники смогли увидеть работу сварщиков, слесарей и машинистов кранов, а также оценить масштабы многотонного производства.
Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта «Промышленный туризм Московской области».