От указки до гвоздя: как учительница зарабатывает миллионы на продаже гробов в Италии

29-летняя Лиза Лю из китайского города Хэзе нашла необычный способ кардинально изменить свою жизнь. Девушка работала школьной учительницей, но к середине 2023 года настолько вымоталась, что приняла решение уволиться. Историю о том, как педагог превратилась в продавца гробов, рассказало издание South China Morning Post, передает Лента.ру.

После ухода из школы Лю случайно попала на собеседование в компанию, занимающуюся экспортными поставками ритуальных товаров. Это предложение она в итоге и приняла. Поначалу девушка относилась к работе с опаской из-за суеверий, однако руководитель помог ей справиться со страхами. Он лично провел для новой сотрудницы экскурсию по производству и наглядно показал все этапы создания гробов. Увидев процесс изнутри, Лиза поняла, что это не более чем деревянные ящики, и полностью успокоилась.

Сейчас Лю специализируется на итальянском направлении. Она пояснила, что для заказчиков из этой страны изделия делают из древесины Адамова дерева — этот материал легче привычных аналогов. Европейские партии товара отличаются светлыми оттенками и резьбой на религиозные темы.

Компания, где работает бывшая учительница, ежегодно отправляет в страны Европы около 40 тысяч гробов. Финансовый результат впечатляет: личный доход Лизы за год достигает 40 миллионов юаней, что в пересчете составляет примерно 443,6 миллиона рублей.