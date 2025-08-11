От уловки до уголовки: студент сдал себя и сокурсников на «допросе» о взятках

Омский студент «раскололся» на фейковом задержании — теперь его признание проверяют полицейские. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Необычный «подарок» на день рождения обернулся проблемами для студента Омского железнодорожного техникума. Его друзья организовали розыгрыш с фальшивым задержанием, наняв актеров, изображавших спецназ. В ходе импровизированного допроса юноша не только признался в даче взятки преподавателю, но и назвал имена сокурсников, участвовавших в аналогичных схемах.

Видео с «праздничного» задержания попало в распоряжение настоящих правоохранителей. По данным источника, сейчас ведется проверка достоверности признания. В техникуме пока никак не комментируют ситуацию.

