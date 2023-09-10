«От ваших голосов зависит будущее региона»: глава Люберец посетил избирательные участки
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Люберцы]
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков посмотрел, как организована работа на избирательных участках в муниципалитете. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Так, сегодня Волков посетил участки, открытые на территории Лингвистической школы и школы №26.
«Финальный день голосования за губернатора Московской области проходит в округе. В 8.00 открылись 173 участковые избирательные комиссии. Все помещения оборудованы кабинами, урнами, камерами видеонаблюдения. За легитимностью проведения выборов следят более 890 наблюдателей от разных политических партий и Общественной палаты МО», - отметил Волков.
Он подчеркнул, что безопасность обеспечивают сотрудники правоохранительных органов.
«Дорогие земляки! От ваших голосов зависит будущее нашего региона. Сделайте свой выбор и отдайте голос за самого достойного», - добавил Владимир Волков.