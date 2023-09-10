«От ваших голосов зависит будущее региона»: глава Люберец посетил избирательные участки

«Финальный день голосования за губернатора Московской области проходит в округе. В 8.00 открылись 173 участковые избирательные комиссии. Все помещения оборудованы кабинами, урнами, камерами видеонаблюдения. За легитимностью проведения выборов следят более 890 наблюдателей от разных политических партий и Общественной палаты МО», - отметил Волков.