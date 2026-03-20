От военных песен до народных: вокалисты со всего Подмосковья выступили в Волоколамске

Волоколамск стал центром притяжения для вокалистов старшего поколения: здесь прошел финал областного конкурса «Мелодии весны». Торжество состоялось в четверг, 19 марта на сцене Центра культуры и творчества «Родники».

Старт программе дал местный коллектив — ансамбль барабанщиц «ГРАНД-СЕНЬОРКИ», чьими наставниками выступают Людмила Кумаритова и Сергей Игнатов.

Поприветствовать участников пришли заместитель главы округа Елена Филатова, председатель Совета депутатов Татьяна Шаргаева и директор Комплексного центра «Волоколамский» Татьяна Яковлева. Гости пожелали конкурсантам вдохновения и успехов.

В творческом состязании приняли участие исполнители из 13 муниципалитетов Подмосковья. До финала дошли те, кто успешно прошел предварительный отбор. Участники выступали в четырех категория: сольное пение, дуэты и трио, ансамбли, а также хоровые коллективы.

Репертуар оказался разнообразным: звучали и песни военных лет, и народные мелодии. Никто из финалистов не остался без награды. С итогами конкурса можно ознакомиться на официальном портале администрации Волоколамского округа.