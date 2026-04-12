От Воскресенского до Знаменского: где в Подольске проходило праздничное освящение

11 апреля, в Великую Субботу, во всех храмах Подольского благочиния прошла одна из самых радостных и долгожданных традиций — освящение пасхальных куличей, яиц и пасок. Сотни жителей округа с самого утра потянулись к церквям, чтобы приобщиться к предпраздничному торжеству. На площади у Воскресенского храма развернулась праздничная ярмарка, которая стала дополнением к традиционному обряду.

Особая атмосфера царила в Кирилло-Мефодиевском храме: здесь праздничные столы, уставленные яркими корзинами, протянулись на всю прихрамовую территорию. Горожане приходили целыми семьями, принося с собой частичку домашнего тепла. Не менее многолюдно было и в храме Николая священномученика. Настоятель и духовенство под звон колоколов окропляли святой водой приношения верующих, поздравляя каждого с наступающей Пасхой.

Настоящим центром притяжения, как и всегда, стал Знаменский храм в поселке Дубровицы. У стен «жемчужины Подмосковья» выстроились длинные ряды прихожан и туристов. Священнослужители напоминают, что освящение куличей — это лишь приготовление к главному событию. Уже сегодня ночью в этих и других храмах округа пройдут праздничные Пасхальные богослужения.

