Сувенир как шанс на жизнь: в Подольске прошла ярмарка в помощь больному мальчику

11 апреля в подольском микрорайоне Кутузово на территории Георгиевского храма прошла ежегодная благотворительная ярмарка, организованная Георгиевским сестричеством милосердия. Мероприятие традиционно проводят в Великую Субботу во время освящения пасхальной снеди.

В этом году все собранные средства направят на оплату дорогостоящей операции для мальчика по имени Паша Лукьянчиков. Ребенку диагностирован ДЦП, и хирургическое вмешательство необходимо для снятия сильной спастики мышц.

«Благодаря таланту подольских мастериц и отзывчивости прихожан обычная покупка пасхального сувенира в этот день превращается в реальный шанс на выздоровление для маленького жителя нашего округа», — рассказала старшая сестра Георгиевского сестричества милосердия Евгения Самоделкина.

На прилавках ярмарки были представлены уникальные изделия ручной работы: вязаные игрушки, ажурные салфетки и домашняя выпечка. Особое внимание прихожан привлекли расписные пряники, изготовленные местными мастерицами.

