От вождения до танцев за 30 секунд: как выбирали «Автоледи – 2026»

В Павлово‑Посадском округе 7 марта прошел конкурс водительского мастерства «Автоледи – 2026», приуроченный к 8 Марта. Об этом сообщает местная администрация.

Участницы состязались в нескольких этапах. Сначала они демонстрировали навыки фигурного вождения и выполняли техническое задание: по жребию выбирали маршрут, собирали необходимые запчасти для техобслуживания автомобиля, а затем отправлялись на необычный этап — в «школу танцев», где за 30 секунд нужно было повторить движения за педагогом.

Второй этап прошел в павильоне «Активное долголетие» парка «Дубрава»: в формате брейн‑ринга женщины отвечали на 25 вопросов о народах, традициях, национальных блюдах и памятных датах России в Год единства народов. Параллельно в холле гости могли посетить мастер‑класс по созданию аксессуаров для телефонов от Елены Петровой (АНО «В теме добра»).

Также была отдельная номинация «Лучшее оформление автомобиля» — машины участниц украсили с особой любовью и фантазией.

По итогам конкурса победительницей в номинации «Лучшее оформление автомобиля» стала Анастасия Пешкина, а лучшим знатоком традиций признали Евгению Широкову.

Третье место заняла Олеся Январева, второе место досталось Вере Морозовой, а гран‑при и звание «Автоледи – 2026» завоевала Селена Худынцева.

Глава Павлово‑Посадского округа Денис Семенов поблагодарил Молодежный центр «Авангард» за организацию праздника, партнеров — за призы, а участниц — за талант и обаяние.