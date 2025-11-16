От Высоцкого до народных хоров: легендарный ДК Подольска поздравили с юбилеем

В подмосковном Подольске состоялось торжественное событие — 65-летие Дворца культуры «Машиностроитель», на котором чествовали около 40 сотрудников и деятелей культуры.

Депутат Мособлдумы Павел Максимович вместе с главой комитета по культуре Августой Евстигнеевой и председателем Совета депутатов Игорем Науменковым вручили коллективу благодарственное письмо Московской областной Думы за добросовестный труд и профессионализм. Хормейстер Инна Щербакова удостоилась знака отличия «За заслуги перед Городским округом Подольск» II степени из рук главы округа Григория Артамонова — высшей оценки вклада в культурную жизнь города.

История ДК началась весной 1960 года как Дома культуры Климовского машиностроительного завода, и название «Машиностроитель» до сих пор хранит связь с промышленным прошлым. За десятилетия на этой сцене выступали легенды советского искусства: Эльдар Рязанов, Олег Янковский, Вениамин Смехов, Ролан Быков и Владимир Высоцкий.

Сегодня учреждение не просто хранит память о звездах прошлого, но и активно развивает современное творчество — в кружках и студиях занимаются около 700 человек, а шесть коллективов носят звание народных. Среди старейших — хор «Русская песня» и хореографический ансамбль «Климовчанка», ставшие визитной карточкой не только Климовска, но и всего Подольска.

