От запоров до депрессии: профессор ФМБА раскрыла, как организм предупреждает о Паркинсоне за 20 лет до диагноза

Число пациентов с болезнью Паркинсона в мире с 1990 года выросло в четыре раза и достигло 12 миллионов человек. Такие данные привела руководитель отдела нейродегенеративных заболеваний Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, профессор Елена Катунина, передает Агентство городских новостей « Москва ».

По словам специалиста, когда глобальную статистику только начали вести, насчитывалось 3,4 миллиона больных. Эпидемиологические прогнозы выглядят тревожно: к 2050 году показатель может удвоиться и составить 25 миллионов — это сопоставимо с населением целого континента, такого как Австралия, или целой страны, например Северной Кореи. Чаще всего патология поражает пожилых людей, однако регистрируются единичные случаи и среди пациентов более молодого возраста.

Профессор отметила, что болезнь имеет длительный скрытый период — от 10 до 20 лет. Первые проявления зачастую нетипичны и не связаны с движениями: могут возникать запоры, тревожно-депрессивные расстройства, нарушения обоняния. Эти симптомы настолько неспецифичны, что связать их с началом болезни Паркинсона на ранней стадии крайне сложно.

Данные были озвучены в преддверии Всемирного дня мозга, который отмечается 22 июля.