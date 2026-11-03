Семин допустил приглашение Черчесова в «Локомотив»

Известный российский тренер Юрий Семин в разговоре с «Матч ТВ» высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ахмата». 2 ноября грозненский клуб и экс-тренер сборной России расторгли контракт по обоюдному согласию.

Семин отметил, что Черчесов является тренером высокого класса и вскоре сможет найти себе работу в Российской премьер-лиге. Также он ответил на вопрос о возможном приглашении Черчесова в «Локомотив», с которым была связана большая часть футбольной биографии самого Семина.

«Турнирная таблица „Локомотива“ говорит о многом. Какие будут приниматься решения — не знаю», — сказал Семин.

В 13-м туре РПЛ «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Спартака» со счетом 0:4 и опустился на 14-е место, на границе зоны вылета. Сообщалось, что в ближайшие дни соберется внеплановый совет директоров «Локомотива», чтобы обсудить отставку главного тренера Михаила Галактионова.