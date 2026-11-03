Солистка Тувинской государственной филармонии Ай-Кыс Кыргыс стала победителем «Ты супер!»

В воскресенье, 1 ноября, на телеканале НТВ прошел финал юбилейного, десятого сезона музыкального конкурса «Ты супер!», передает VOICE. Победителем стала Ай-Кыс Кыргыс из Республики Тыва.

В финале 24-летняя певица исполнила песню Адель One and Only. Девушка призналась, что победа стала для нее неожиданностью: она не до конца осознала свой триумф. Второе место заняла Карина Исмаилова. Третье место досталось Валерии Адлейба.

Ай-Кыс Кыргыс родилась 3 сентября 2002 года в селе Самагалтай Республики Тыва. Ее имя в переводе с тувинского означает «лунная дочь».

Ай-Кыс уже имеет опыт участия в телевизионных конкурсах. В 2015 году она спела дуэтом с Тамарой Гвердцители на шоу «Синяя птица» без единой репетиции.

В 2017 году выступила на слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети» с песней I Will Survive Глории Гейнор. К ней повернулись Нюша и Дима Билан. В 2020 году Ай-Кыс стала победителем четвертого сезона «Ты супер!», разделив первое место с Денберелом Ооржаком.

После гимназии Ай-Кыс поступила на факультет журналистики Тувинского государственного университета, через год перевелась на факультет лингвистики. Позже получила предложение присоединиться к музыкальному коллективу филармонии и сосредоточилась на выступлениях.

Певица отметила, что за сезон сильно выросла — и профессионально, и внутренне. Особенно запомнился момент, когда весь зал, от членов жюри до режиссеров проекта, поздравил ее с днем рождения.

Ранее сообщалось, что певица Margo обиделась на Дмитрия Шепелева за кулисами шоу «Три острова».