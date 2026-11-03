В костях динозавра нашли то, что считалось почти невозможным сохранить миллионы лет

PNAS: в костях динозавра возрастом 115 млн лет сохранилась кровь

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Фото: [Медиасток.рф]

Ученые впервые химически подтвердили наличие компонентов крови в окаменелостях динозавра возрастом около 115 млн лет, пишет Popular Science со ссылкой на исследование в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). В костях молодого Aratasaurus museunacionali нашли минерализованные красные кровяные клетки и молекулы, связанные с переносом кислорода.

Останки динозавра обнаружили в Бразилии еще в 2008 году. Это был молодой хищный динозавр длиной более трех метров, который при жизни, вероятно, мог вырасти еще крупнее.

Исследуя тонкие срезы костей, ученые нашли следы гема — части гемоглобина, которая содержит железо и участвует в переносе кислорода. Ранее считалось, что такие молекулы не могут сохраняться десятки миллионов лет.

Исследователи предполагают, что этому помог особый минерал, который словно «законсервировал» древние клеточные структуры. Вероятно, тело динозавра быстро оказалось погребено в среде с небольшим количеством кислорода, что замедлило разрушение тканей.

Открытие может помочь лучше понять обмен веществ, активность и эволюцию древних животных. Кроме того, оно показывает, что очень хрупкие следы жизни способны сохраняться намного дольше, чем считалось раньше.

Авторы также допускают, что похожие химические следы теоретически могут сохраняться и в древних породах за пределами Земли, если там когда-то существовала жизнь.

иностранная пресса

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