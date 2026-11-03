Глава Истры по поручению губернатора вручила ключи от квартиры семье с 17 детьми

Глава Истры Татьяна Витушева по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева вручила ключи от новой квартиры многодетной семье Светланы и Алексея Сорокиных. В ней воспитываются 17 детей.

В 2013 году губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил семье сертификат на покупку жилья. На него был куплен дом. После появления на свет 17-го ребенка семью навестила глава Истры Татьяна Витушева и передала ключи от новой квартиры.

«Неожиданно совершенно. Если честно, первое время я как-то прям даже не верила, что такое может быть и что могут нам дать такой огромный подарок. Жилье — это самое, на данный момент, мне кажется, важное в жизни человека», — поделилась Светлана.

Новая квартира — трехкомнатная. Ее площадь составляет около 100 кв. метров. Территория жилого комплекса, где расположена квартира, огорожена и благоустроена. В пяти минутах находятся железнодорожная станция и парк «Городская Массовка». Семья выразила благодарность руководству региона за поддержку.

Светлане 44 года. Своего 17-го ребенка она родила в конце сентября текущего года в Красногорском роддоме. Вес мальчика составил 4,5 кг, рост — 56 см. Ребенка назвали Филиппом. Теперь в семье 12 дочерей и пять сыновей. Старшей дочери 22 года.

Сама Светлана росла с единственным братом, но с детства мечтала о большой семье. Замуж вышла в 21 год. Ее муж Алексей на 10 лет старше. В беседе с телеканалом 360.ru Светлана рассказала, что готова была принять столько детей, «сколько Бог пошлет».

«У меня была подруга, у нее уже было несколько детей. И я ей помогала. А когда сама вышла замуж, то не ожидала, что будет не пять, а намного больше детей», — отметила женщина.

Домашние обязанности в большой семье распределены между всеми домочадцами. Старшие дети помогают матери по хозяйству. Уборкой занимаются по очереди. Светлана с самого утра готовит для всей семь завтрак, затем провожает детей в школу, после чего занимается с малышами и помогает с уроками старшим.

Поддержка многодетных семей — важное направление нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что число многодетных семей в регионе выросло до 120 тыс.