От зонтов к солнцу: стало известно, какая погода установится в Подмосковье на неделе

Московский регион ожидает неделя контрастов — от осеннего ненастья до летнего тепла. По прогнозу метеоролога Татьяны Поздняковой, уже во вторник, 2 сентября, жителей Подмосковья ждет первое ощутимое похолодание. Подробности она рассказала в беседе с интернет-изданием Regions.

Столбики термометров, по прогнозу Поздняковой, покажут не более +16…+18°C днем, а ночью опустятся до +8…+10°C. Вероятность дождя составит 50–70%, поэтому зонт и непромокаемая обувь станут обязательными спутниками.

Также специалист рассказала, что середина недели принесет более существенные изменения. В среду, 3 сентября, через регион пройдет холодный фронт, который принесет продолжительные дожди с количеством осадков до 15 мм и порывы ветра до 10 м/с. Температура продолжит снижаться: днем не выше +15°C, ночью до +6°C. К четвергу атмосфера начнет стабилизироваться, но утренние кратковременные дожди еще возможны.

Перелом наступит в пятницу, 5 сентября, когда переменная облачность и отсутствие осадков позволят температуре подняться до +20°C. Пик потепления ожидается в выходные: в субботу до +23°C, а в воскресенье — до +24°C. Это создаст идеальные условия для открытого отдыха накануне новой рабочей недели.

Ранее сообщалось, что в России спрогнозировали аномальную погоду на весь сентябрь.