Отдают по бросовой цене: Rolls-Royce Ghost выставили за копейки на аукционе

На аукционе в Белоруссии появился арестованный Rolls-Royce Ghost 2012 года выпуска. Имущество было изъято у компании «Техноспецтрейдинг», которая значится должником. Торги запланированы на 7 апреля, начальная стоимость лота определена в 265 тысяч белорусских рублей, что эквивалентно примерно 7,2 миллиона российских рублей. Организаторы не исключают, что финальная цена может превысить стартовую из-за активности участников.

Однако покупателю стоит учитывать один существенный момент. Организатор торгов не проводил проверку комплектности и технической исправности автомобиля. Поэтому будущий собственник должен быть морально и финансово готов к любым неожиданностям, связанным с состоянием машины.

Данное поколение модели базировалось на платформе BMW 7-Series в кузове F01. Несмотря на общую архитектуру с немецким седаном, британский автомобиль получился крупнее во всех измерениях. Под капотом установлен 6,6-литровый двигатель V12, позаимствованный у флагманской версии «семерки». В паре с мотором трудится 8-диапазонная автоматическая коробка передач ZF, крутящий момент передается исключительно на заднюю ось.