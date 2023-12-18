«Отдала проекту почти 20 лет»: Бородина освободила кресло ведущей «Дома-2»

Ксения Бородина призналась, что после 19 лет работы в «Дом-2» ей было непросто принять решение об уходе. Она застала множество ярких и скандальных участников, была соведущей Ксении Собчак, Ольги Бузовой и Ольги Орловой. Такое особенно хорошо помнят и поклонники программы, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

«Да, я ушла. Решение далось очень нелегко, но я считаю, что время пришло. Я отдала проекту почти 20 лет, и он мне дал очень много», — ответила Бородина в соцсети на личной странице.

По словам Бородиной, «Дом-2» был ей как второй дом, но теперь эта история подошла к концу. Ведущей хочется начать собственный проект, однако пока она не нашла интересных предложений. По словам теледивы, формат интервью уже не такой актуальный, хотя она об этом думала.

Напомним, в «Дом-2» Бородина пришла в 2004 году. Даже после переезда программы на другой канал, ведущая решила остаться. Однако последнее время ее все реже видели на съемочной площадке. Уже тогда поклонники подозревали, что звезда покинула проект, хотя та все отрицала.