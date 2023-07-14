«Отдать и дождаться, когда вырастет»: Киев планирует посадить коноплю в Крыму

У Украины есть планы на Крым: киевский режим собирается создать там конопляные плантации. Об этом в социальных сетях сообщила представитель президента Украины Владимира Зеленского по полуострову Тамила Ташева.

По ее словам, выращивание марихуаны планируется в медицинских целях: для дальнейшего производства лекарственных средств на основе растения. Киев планирует также заняться экспортом подобных товаров в страны, где вещества легализованы. В разработке этой идеи приняли участие в том числе Киевская школа экономики и Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В самом Крыму председатель Ассамблеи славянских народов уже назвал предложение «космической глупостью».

«Ну, Зеленский любитель этой дичи, что тут удивляться. Идиот управляет стадом баранов»; «Они даже близко не подошли к Крыму, а уже планируют что-то. Удивительные люди», — серьезно высказались россияне.

Но на фоне подобных высказываний Киева у наших сограждан появился еще более хитроумный план:

«Предлагаю «отдать» украинцам Крым. Дождаться, когда вырастет конопля, а потом снова забрать Крым. Украинцев отправить в тюрьмы, а коноплю собрать и продать Киеву. На заработанные деньги купить танков. Завербовать посаженных украинцев в ЧВК, посадить в танки и отправить на наркоманов из Киева», — написал Виталий Ш.

Ранее сообщалось, что Зеленский снова выступил за легализацию на Украине лекарств на основе каннабиса.