«Отдать и дождаться, когда вырастет»: Киев планирует посадить коноплю в Крыму
Россиян удивили планы Зеленского по выращиванию конопли в Крыму
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У Украины есть планы на Крым: киевский режим собирается создать там конопляные плантации. Об этом в социальных сетях сообщила представитель президента Украины Владимира Зеленского по полуострову Тамила Ташева.
По ее словам, выращивание марихуаны планируется в медицинских целях: для дальнейшего производства лекарственных средств на основе растения. Киев планирует также заняться экспортом подобных товаров в страны, где вещества легализованы. В разработке этой идеи приняли участие в том числе Киевская школа экономики и Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
В самом Крыму председатель Ассамблеи славянских народов уже назвал предложение «космической глупостью».
«Ну, Зеленский любитель этой дичи, что тут удивляться. Идиот управляет стадом баранов»; «Они даже близко не подошли к Крыму, а уже планируют что-то. Удивительные люди», — серьезно высказались россияне.
Но на фоне подобных высказываний Киева у наших сограждан появился еще более хитроумный план:
«Предлагаю «отдать» украинцам Крым. Дождаться, когда вырастет конопля, а потом снова забрать Крым. Украинцев отправить в тюрьмы, а коноплю собрать и продать Киеву. На заработанные деньги купить танков. Завербовать посаженных украинцев в ЧВК, посадить в танки и отправить на наркоманов из Киева», — написал Виталий Ш.
Ранее сообщалось, что Зеленский снова выступил за легализацию на Украине лекарств на основе каннабиса.