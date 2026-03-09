Отдать себя после смерти: протоиерей Крицак объяснил, что ждет донора после смерти

Протоиерей Владимир Крицак призвал верующих пересмотреть отношение к трансплантологии. По его мнению, пожертвование собственных органов после смерти является проявлением истинной любви к ближнему и подражанием жертве Христа, пишет «АиФ».

Настоятель одного из московских храмов выступил с неожиданным заявлением о необходимости переосмысления донорства в православной среде. Протоиерей Владимир Крицак предложил оценивать эту практику не через призму страха перед нелегальным бизнесом, а как акт высокого служения. В своей проповеди священник подчеркнул, что легальная медицина ежедневно спасает людей именно благодаря добровольным пожертвованиям.

По словам представителя церкви, жизнь с древнейших времен строится на принципах взаимодействия. Даже простейшие организмы объединяются, создавая ткани и сложные системы. Внутри каждого человека существует целый микробиом, без которого существование невозможно, поэтому обмен полезными ресурсами заложен в самой природе. Современное человечество достигло уровня развития, позволяющего передавать часть себя для спасения другого.

Крицак напомнил пастве о жертве Христа на кресте, призвав христиан следовать этому примеру. Возможность продлить чью-то жизнь путем передачи органов он назвал прямым проявлением милосердия. Этический посыл священника заключается в том, чтобы отдать готовую часть себя, своей жизни ради ближнего.

Официальная позиция Русской православной церкви по этому вопросу была сформулирована еще в 2000 году. В «Основах социальной концепции» донорство признается актом милосердия. Однако церковь накладывает строгие ограничения: недопустимо изъятие органов у живого донора, если это угрожает его здоровью, а также любые формы принуждения. Посмертное донорство считается этичным только при наличии добровольного согласия человека, выраженного при жизни.

В России действует так называемая «презумпция согласия». Это означает, что медики имеют право изымать органы у умерших, если при жизни человек или его родственники официально не заявили о своем несогласии. Для трансплантации могут использоваться печень, почки, сердце, легкие, поджелудочная железа, кишечник и роговица глаза. Процедура допустима только после бесспорного подтверждения смерти консилиумом врачей на основе диагностики необратимой гибели головного мозга.