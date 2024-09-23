Отдел истории Егорьевского музея открыли ко Дню города

Отдел истории Егорьевского музея открыли после масштабной реконструкции. Посетить обновленную экспозиции пока предложено в тестовом режиме. Требуется предварительная запись по номеру: +7(49640)4-41-78. Заявки принимают с 22 сентября.

Сотрудники Егорьевского историко-художественного музея внесли большой вклад в реконструкцию экспозиции. В торжественной обстановке они были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами Министерства культуры Московской области, Главы городского округа и Совета депутатов.

Обновленная экспозиция — это своеобразная машина времени, позволяющая прочувствовать особенную атмосферу эпохи прошлых лет. Шесть залов посвящены егорьевскому краю и его жителям. В здании работает лифт, что особенно важно для посетителей с ограниченными возможностями.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Егорьевск ]

В залах «Ворота в Мещеру» и «Село Высокое» продемонстрированы обычаи племен, история животного и растительного мира, верования егорьевцев. Грант Президентского фонда культурных инициатив позволил оснастить залы современным оборудованием. Интерактивные герои делают экскурсию более активной и интересной.

Когда-то в городе появилась первая железная дорога, работали торговые лавки, открывались школы, стадионы. По улицам ходили зажиточные купцы, банкир, театралы. Можно было встретить двоюродного дядю А.С.Пушкина городничего Якова Ганибала. Обо всем этом можно узнать, посетив остальные залы музея. В установленных планшетах размещена интересная информация о каждом событии. Принять участие предложено в игровых викторинах.

На Советской улице и Музейной площади были развернуты интерактивные площадки, в частности, «Ворота в Мещеру», «Дмитрий Пожарский», «Екатерина Великая», «Фабриканты», «XXI век», «СССР».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Егорьевск ]

Глава городского округа Дмитрий Викулов, председатель Совета депутатов округа Михаил Лавров, начальник управления культуры и туризма Наталья Цыро и эксперты Фонда Владимира Потанина стали первыми посетителями новой выставки. Они отметили важность передачи информации об истории родного края и жизни предков.

Музей расположен в здании дома купца Кулакова, который в 2022 году включили в Федеральную программу «Культура России». Реконструкцию провели впервые за полтора столетия при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального Министерства культуры и туризма.