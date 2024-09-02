Отделение Движения Первых школы Егорьевска вошло в перечень лучших в РФ

На протяжении шести месяцев более 120 000 участников конкурса выполнили по 14 заданий в трех модулях: «Наше первичное отделение» (командный модуль), «Социально значимое дело» (основной, проектный модуль) и «Дни единых действий» (модуль активностей). В конкурсе участвовали более 13 000 «первичек». Каждое из заданий было направлено на укрепление коллектива, вовлечение партнеров в социально значимые дела команд и развитие самоуправления.

«Участие в этом конкурсе подарило детям не только незабываемые впечатления, но и возможность продемонстрировать свои таланты и командный дух. Это результат упорного труда, энтузиазма и активной работы каждого активиста Движения Первых под руководством советника директора по воспитанию и взаимодействия с детскими общественными объединениями Виктории Николаевны Золотовой», — отметили руководители первичного отделения Движения Первых №12.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Егорьевск ]

Первичное отделение Школы №12 города Егорьевск вошло в 300 лауреатов II степени. Представители организации выиграли денежный приз. Полученные средства они вправе использовать для проведения мероприятий и проектов, а также для улучшения оборудования и помещения для отделения.

Участию в конкурсе предшествовала длительная подготовка. Ученики 12-й школы города Егорьевска активно выступали в brainstorming-сессиях, в ходе которых предлагали свои идеи и формировали концепцию проекта. За каждым участником организации закрепили роль: кто-то продумывал дизайн, кто-то занимался организационными моментами проведения акции и подготавливал выступления.

«Самым увлекательным моментом стало создание видеоролика о деятельности нашего отделения. Дети с энтузиазмом снимали сцены на школьном дворе, делая акцент на своих увлечениях и проектах, которые они реализуют в рамках Движения Первых. Этот процесс сплотил команду и позволил каждому проявить свою креативность», — поделилась Виктория Золотова.

В школе №12 рассказали о важности подобных проектов. Ребят переполняет восторг и гордость за свою команду, когда они видят результаты длительной работы. Общение с участниками из других школ также положительно воздействуют на формирование школьников.

«Конкурс стал не только проверкой на прочность для нашей команды, но и настоящим праздником творчества и дружбы. Победа в этом конкурсе — это не просто награда, это признание труда каждого участника и всей нашей школы. Мы гордимся тем, что смогли показать свою уникальность и сплоченность», — заключили руководители первичного отделения Движения Первых школы №12.

Руководители желают победителям вдохновения на новые свершения и достижения.