Отделение муковисцидоза НИКИ детства отмечает семилетие

Семь лет исполнилось отделению муковисцидоза, которое работает на базе НИКИ детства в Подмосковье, сообщили в Минздраве региона. Это наследственное заболевание, при котором все секреты, выделяемые органами, становятся вязкими. Из-за этого страдают все системы органов.

По словам и. о. завотделением муковисцидоза Ирины Фахтуллиной, выявить заболевание у ребенка можно при неонатальном скрининге. Это позволяет своевременно начать оказание медпомощи пациенту.

«Это предотвращает многие осложнения и значительно продлевает жизнь пациентам», - отметила она.

Фахтуллина также рассказала, что недавно появился новый вид лечения препаратами, которые помогают восстановить функции белка CFTR.