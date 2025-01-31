Отделение реабилитации для детей с инвалидностью и ОВЗ заработало в Талдоме

В Талдоме продолжают повышать доступность и качество медицинской помощи. Так, недавно в городе открылось отделение реабилитации, где помогают детям-инвалидам и юным жителям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Новое отделение открылось на базе Талдомского комплексного центра социального обслуживания и реабилитации (КЦСОР). Квалифицированные специалисты помогут в восстановлении физического и психо-эмоционального здоровья детей с ОВЗ и инвалидностью.

«Они смогут получить у нас в отделении максимально полную и своевременную адаптацию к жизни в обществе и семье, обучение труду и создание комфортной, доброжелательной атмосферы вокруг них», — добавил директор центра Валерий Зайцев.

Отметили, что в учреждении работают специалисты с большим теоретическим и практическим опытом. Среди них психолог, дефектолог, медсестра по массажу, инструктор по ЛФК, специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере и другие сотрудники, которые профессионально оказывают помощь, применяя инновационные методы и технологии.

КЦСОР располагается по адресу мкр. Юбилейный, д. 46А, город Талдом. Узнать подробности об услугах, специалистах, графике работы и другую информацию можно по телефонам: 8-496-206-02-42 и 8-496-206-07-28.