Отделение реабилитации появилось в больнице Наро-Фоминска

В Наро-Фоминской больнице открылось новое отделение медицинской реабилитации, рассчитанное на 15 коек круглосуточного пребывания, восстановительное лечение там будут проходить пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, которые перенесли травмы и ортопедические операции по замене суставов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Реабилитацию после перенесенных заболеваний и травм важно начинать как можно быстрее, так как именно от нее зависит качество будущей жизни пациента. Именно поэтому мы продолжаем развивать оказание реабилитационной помощи жителям региона», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В новом отделении установили современную технику, в том числе, аппараты для пассивной разработки суставов, роботизированные тренажеры, аппараты с биологической обратной связью и не только. Врач-реабилитолог Всеволод Лавров уточнил, что там будут принимать жителей не только Наро-Фоминского округа, но и других городских округов и областей. Отметим, что реабилитацию проводят бесплатно, по полису ОМС при наличии у пациента медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.