Отделение реанимации и интенсивной терапии открыли в Королевской больнице
Фото: [Пресс-служба Министертсва здравоохранения МО]
Новое отделение реанимации и интенсивной терапии, рассчитанное на шесть коек, начало работать в стационаре филиала «Юбилейный» Королевской больниц. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Заведующая филиалом больницы Анна Чуканина отметила, что необходимость такого отделения в стационаре нашего филиала обусловлена профилями расположенных в филиале круглосуточных отделений и наличием отделения гемодиализа. Отделение полностью укомплектовано медицинскими специалистами и необходимым оборудованием.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье активно модернизируют стационары.