Отделение СФР по Москве и Московской области компенсировало расходы на охрану труда 4 тысячам работодателей региона

Для работодателей, своевременно уплативших страховые взносы по обязательному социальному страхованию, независимо от права собственности предусмотрена возможность возмещения расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В этом году Отделение СФР уже компенсировало расходы на охрану труда 4 тысячам работодателей Московского региона. На обеспечение этих целей было направлено свыше 2,7 миллиарда рублей.

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется страхователем за счет собственных средств с последующим возмещением произведенных расходов со стороны Социального фонда России. Организация может направить до 20% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые были начислены за предшествующий календарный год.

Объем финансирования может быть увеличен до 30% при направлении средств на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста. Для этого работодателю необходимо подать соответствующее заявление до 1 августа текущего года. Сделать это можно в клиентских службах ОСФР по Москве и Московской области, по почте или на портале госуслуг.

Страхователи могут использовать средства на санаторно-курортное лечение работников, приобретение средств индивидуальной защиты, проведение медосмотров, специальной оценки условий труда, обучение по охране труда и другие мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.