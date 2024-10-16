Отделение СФР предоставило 11 жителям Подмосковья собак-поводырей

Отделение СФР по Москве и Подмосковью предоставило собак-поводырей одиннадцати жителям области с нарушениями зрения. Об этом сообщили в пресс-службе отделения в рамках Месячника белой трости.

Собак-поводырей предоставляют жителям с инвалидностью первой группы по зрению, у которых необходимость в хвостатом помощнике прописана в индивидуальной программе реабилитации и абилитации.

Помимо предоставления собак-поводырей указанной категории граждан также выделяется компенсация на содержание и ветеринарное сопровождение таких животных. В этом году ее размер составляет 34,5 тысячи рублей.

Для получения пушистого помощника нужно обратиться в отделение СФР по региону с необходимыми документами. После заполнения анкеты жителю выделят наиболее подходящего питомца. Чаще всего поводырями становятся лабрадоры, золотистые ретриверы и немецкие овчарки.