Отделение «Союза десантников городского округа Клин» откроют в п. Решетниково

«Союз десантников г.о. Клин» растет!», — отметила Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Общее построение прошло на плацу 2-ого отделения школы «Планета детства», которая расположена в рабочем поселке Решетниково. В мероприятии приняли участие 40 учеников школы с 5-ого по 9-ый класс, которые станут курсантами военно-патриотического клуба. На построении также присутствовали действующие участники СВО, ветераны войск специального назначения и ВДВ.

«Всего несколько дней назад говорили о возможности создания такого объединения в Решетникове с руководителями «Союза» Александром Пахомовым и Денисом Филипповым (социальным координатором филиала госфонда «Защитники Отечества») в моем кабинете… И уже сегодня на территории поселка нас приветствовал целый отряд будущих курсантов военно-патриотического объединения «Голубые береты», входящего в «Союз десантников», — отметила Сокольская.

Отделение «Союза десантников городского округа Клин» будет создано в Решетниково. Ребята пройдут обучение по ряду военно-прикладных дисциплин. Они научатся ориентироваться по карте и компасу, узнают, как выжить в лесу в любое время года. Для членов клуба проведут занятия по оказанию первой медицинской помощи, физподготовке и закаливанию. Ребятам будут преподавать военную историю России и основы рукопашного боя.

Алена Сокольская отметила, что ребята смогут потренироваться в стрельбе из автомата и пистолета, а также прыгнуть с парашютом. Инструкторами станут военнослужащие РФ в запасе и действующие участники спецоперации.

«Желание взрослых участвовать в судьбе детей всегда импонирует. Так и должно быть. Дать старт, помочь реализоваться, указать верное направление для развития молодой личности — очень достойное дело. «Союз десантников Клина» — наши помощники в реализации важных социальных инициатив в Клину. И этот новый проект в интересах наших детей мы будем реализовывать вместе с учетом лучших педагогических практик и требований в организации образовательного процесса», — сказала Алена Сокольская.

Глава отметила, что муниципалитет окажет всестороннюю поддержку патриотическому объединению. В частности, будет создана материальная база для нужд клуба и оказано методическое сопровождение процесса обучения.

«Не сомневаюсь, что с такой командой у нас все получится! Не исключаю, что у нас появятся и другие отделения «Союза десантников»», — высказала мнение Глава Клина.

21 июня ребята из Решетниково представят округ на муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зарница».