«Отдохнем в следующем году»: всех нас ждут длинные выходные на День России

В 2025-м году будет целых четыре нерабочих дня – с 12 по 15 июня. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Также в социальных сетях ведомства появился подробный график отдыха россиян.

Согласно календарю праздничных и нерабочих дней в следующем году, выходные в честь Дня России выпадут на 12, 13, 14 и 15 июня. Жаркие летние дни можно будет провести с друзьями или семьей на свежем воздухе. Также россияне смогут сходить на различные мероприятия в рамках праздника, организуемых в регионах.

Кроме того, министр труда Антон Котяков отметил, что правительство каждый год утверждает «перенос выходных дней, совпадающих с праздничными». Что касается новогодних «каникул», то они будут длиться одиннадцать дней: начиная с 29 декабря 2024 года и вплоть до 8 января 2025-го.