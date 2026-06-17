Отдых без перегруженных пляжей: Роскачество назвало лучшие и доступные направления для отпуска в 2026 году

Аналитики Центра компетенций в сфере туризма Роскачества изучили запросы путешественников и предложение на внутреннем рынке, определив наиболее привлекательные направления для летнего отдыха. В приоритете у россиян, как выяснили эксперты, — спокойный, безопасный и доступный по цене отдых без перегруженных пляжей и активного времяпрепровождения.

Особый интерес путешественников, по данным специалистов, сконцентрирован на Кавказе и побережье Каспийского моря. Теплая вода, живописные горные маршруты и колоритные древние аулы Махачкалы, Каспийска и Избербаша — все это, по оценке экспертов, превратилось в доступную экзотику для туристов с разным бюджетом.

Встречает все больше гостей и Карачаево-Черкесия — здесь активно развиваются новые объекты с термальными зонами и горнолыжными трассами. Рост потока туристов оказался настолько динамичным, что в текущем году регион приступил к строительству первого аэропорта, который сможет принимать до 4 миллионов пассажиров ежегодно. В соседней Кабардино-Балкарии, как отмечается, продолжается возведение семейного парка, отелей 4–5 звезд, бальнеотермального кластера и этнопарка — всю инфраструктуру рассчитывают на прием до 8 миллионов гостей в год.

В число выгоднейших направлений, по версии Роскачества, вошла и Калининградская область. Этот анклав привлечет любителей истории — местные города предлагают европейский уровень сервиса, оборудованные пляжи и классифицированные средства размещения. Попасть в регион можно будет прямыми авиарейсами из десятков городов России.

Не менее выгодными специалисты назвали путешествия по Центральной России, Карелии и Русскому Северу — Ярославской, Тверской и Вологодской областям. В этих территориях, по информации ведомства, есть чем удивить любопытных туристов. Главное, предупреждают эксперты, обращать внимание на наличие сертификатов, подтверждающих соответствие критериям качественного отдыха, чтобы не разочароваться в выбранном направлении.