Отдых без переводчика: Пхукет выучит язык русских туристов к зимнему сезону

На Пхукете в предстоящем зимнем сезоне намерены улучшить понимание русскоязычных туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации Туроператоров России.

С 25 августа сотрудники иммиграционного бюро начинают изучение русского языка. Программа включает основы чтения и произношения, а также изучение базовых слов для работы на паспортном контроле. Кроме того, учат культурные аспекты, связанные с русскими туристами.

Русский язык также осваивают представители тайского турбизнеса, работающие с Россией. Например, директор московского офиса Туристического управления Таиланда, Канчана Синг-Удом, делится, что изучает язык уже больше года. Хотя это дается ей непросто, успехи вдохновляют.

На Пхукете комфортно отдыхать даже тем россиянам, кто не знает иностранных языков. Тайцы на интуитивном уровне понимают русскую речь, а также на острове много русских и вывесок на русском языке.

