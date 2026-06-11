Отдых дома, дача или Россия: куда на самом деле едут россияне в отпуск
Опрос Rambler&Co: 25% россиян выбрали отдых дома, 23% — поездки по России
Совместное исследование медиахолдинга Rambler&Co и «Мегамаркета» показало, что самым популярным вариантом отпуска среди россиян стал отдых дома — его выбрала четверть опрошенных. Поездки по стране планируют 23 процента респондентов, еще 22 процента собираются провести отпуск на даче или за городом. Зарубежные направления рассматривают 15 процентов участников опроса, передает «Лента.ру».
Главной статьей расходов для большинства путешественников остается дорога: затраты на билеты, бензин и транспорт назвали наиболее заметными 26 процентов респондентов. На втором месте — проживание (17 процентов). Еще 9 процентов считают главной тратой еду и рестораны, 4 процента — развлечения и экскурсии, 3 процента — покупки перед отпуском, 1 процент — сувениры во время поездки. При этом 40 процентов затруднились выделить что-то одно.
Большинство россиян (74 процента) начинают готовиться к отпуску незадолго до поездки. Лишь 26 процентов сообщили, что приступают к сборам за месяц или раньше. Данные «Мегамаркета» подтверждают, что перед отпуском в первую очередь покупают аптечные товары. В апреле–мае 2026 года более половины заказов в категориях товаров для подготовки к отпуску пришлось на лекарственные средства (57 процентов) и медицинские изделия — пластыри, бинты, салфетки и антисептики (12 процентов). Доля косметики и средств ухода, включая SPF-продукты и товары для загара, достигла 17 процентов.
Среди наиболее востребованных аптечных товаров оказались противовоспалительные и обезболивающие препараты, средства от аллергии, лекарства от насморка, солнцезащитные средства и пластыри. Особенно заметно вырос спрос на средства после укусов насекомых — почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 27 мая по 4 июня 2026 года, в нем приняли участие 3 478 интернет-пользователей.