Отдых дома, дача или Россия: куда на самом деле едут россияне в отпуск

Совместное исследование медиахолдинга Rambler&Co и «Мегамаркета» показало, что самым популярным вариантом отпуска среди россиян стал отдых дома — его выбрала четверть опрошенных. Поездки по стране планируют 23 процента респондентов, еще 22 процента собираются провести отпуск на даче или за городом. Зарубежные направления рассматривают 15 процентов участников опроса, передает « Лента.ру ».

Главной статьей расходов для большинства путешественников остается дорога: затраты на билеты, бензин и транспорт назвали наиболее заметными 26 процентов респондентов. На втором месте — проживание (17 процентов). Еще 9 процентов считают главной тратой еду и рестораны, 4 процента — развлечения и экскурсии, 3 процента — покупки перед отпуском, 1 процент — сувениры во время поездки. При этом 40 процентов затруднились выделить что-то одно.

Большинство россиян (74 процента) начинают готовиться к отпуску незадолго до поездки. Лишь 26 процентов сообщили, что приступают к сборам за месяц или раньше. Данные «Мегамаркета» подтверждают, что перед отпуском в первую очередь покупают аптечные товары. В апреле–мае 2026 года более половины заказов в категориях товаров для подготовки к отпуску пришлось на лекарственные средства (57 процентов) и медицинские изделия — пластыри, бинты, салфетки и антисептики (12 процентов). Доля косметики и средств ухода, включая SPF-продукты и товары для загара, достигла 17 процентов.

Среди наиболее востребованных аптечных товаров оказались противовоспалительные и обезболивающие препараты, средства от аллергии, лекарства от насморка, солнцезащитные средства и пластыри. Особенно заметно вырос спрос на средства после укусов насекомых — почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 27 мая по 4 июня 2026 года, в нем приняли участие 3 478 интернет-пользователей.