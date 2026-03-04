Отдых, который запомнится на всю жизнь: туристы из Челябинска выбрались из ада

Авиакомпании наконец начали вывозить российских туристов из зоны ближневосточного конфликта. Сегодня из Дубая и Абу-Даби выполнили сразу несколько рейсов. Среди вернувшихся на родину есть и жители Челябинской области. Многие из них бывали в Эмиратах не раз, но сегодня они покидали страну не как туристическую мекку, а как зону повышенного риска, передает ГТРК «Южный Урал»⁠.

Челябинка Анна Жердева признается: было очень страшно. Все время, пока шли обстрелы и работала ПВО, семья старалась не выходить из номера и даже не подходить к окнам. В отеле держались вместе, не разделялись. Возможно, кто-то скажет, что перестраховались, но в такой ситуации лучше перебдеть, чем недобдеть.

«В отеле были. Никуда не выходили, потому что непонятно, что будет. Старались держаться рядом, не разделяться. Может мы сильно перестарались с безопасностью, но береженого бог бережет. Даже к окнам близко старались не подходить. Все очень ждали возвращения домой, даже чувствовалось волнение и трепет. Когда мы приземлились, весь самолет хлопал. Я даже всплакнула немножко. Очень соскучились по снегу и этой температуре, по родным, по близким», — рассказывает Анна Жердева.

Добавим, что в Эмираты самолеты сейчас летят пустыми, а обратно забирают пассажиров. В первую очередь сажают тех, у кого билеты были на 28 февраля. Но процесс только начался: по данным МИД, в ОАЭ до сих пор остаются около 20 тысяч россиян. Вывезти всех быстро не получается — воздушное пространство периодически закрывают из-за новых взрывов и работы ПВО.