Отдых обернулся заточением: омская телеведущая третьи сутки не может покинуть ОАЭ

Около 50 тысяч российских туристов оказались заблокированы в Объединенных Арабских Эмиратах после того, как Иран нанес ответные удары по военным объектам в регионе. Среди них — жители Омска, в том числе известная журналистка, телеведущая и автор рубрики БК55 «У Ланы планы» Светлана Некрасова. Ее семья должна была вылететь из Дубая еще 28 февраля, но уже третий день не может покинуть страну.

«Мы должны были в субботу, в воскресенье небо также было закрыто. Сегодня, скорее всего, мы тоже не улетим. То есть третий день мы не можем вылететь», — рассказала Светлана.

На фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном воздушное пространство над ОАЭ остается закрытым. Атакам подверглись военные базы и инфраструктура в нескольких странах Персидского залива, включая Эмираты. Вылеты гражданских рейсов приостановлены.

Туроператор оперативно перевез семью Некрасовой из Дубая в Шарджу, где разместили и других российских туристов. Однако напряжение не спадает.

«У всех в глазах, конечно, паника. Самое страшное то, что это неизвестность. Не понимаешь, что будет дальше, ты не понимаешь, как себя вести, и поэтому, наверное, недостаток информации людей вводит в такой ступор небольшой. В то же время туроператор нам отвечает на все вопросы и максимум помогает», — поделилась журналистка.

Других омичей она не встретила, но общается с туристами из разных регионов. Связь и интернет работают, родственники на связи. Что касается планов на случай затягивания конфликта, Светлана признается, что пока не продумывала их всерьез.

«Не хотелось бы, конечно, чтобы все это затянулось. Мы надеемся, что через какое-то время нас выпустят. Поэтому ждем открытия неба. Но пока здесь вообще нецелесообразно продумывать дальнейшую ситуацию. Но так, конечно, ищем варианты знакомых, чтобы, если что, как-то у них остановиться. Пока других вариантов мы не продумывали», — рассказала Светлана Некрасова.

Формально ограничений на передвижение в ОАЭ нет, но пляжи и парки развлечений закрыты, часть торговых центров работает с ограничениями. Продукты в магазинах есть.