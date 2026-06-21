В Киеве забеспокоились после роста числа ракетных ударов России

Россия значительно увеличила производство баллистических ракет, что привело к заметному росту количества ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщает американская газета The New York Times, пишет РИА Новости.

По данным издания, интенсивность применения баллистических ракет со стороны России существенно выросла по сравнению с 2023 годом. В публикации утверждается, что число подобных ударов увеличилось более чем в 12 раз.

Авторы материала отмечают, что Украина располагает ограниченным запасом советских ракетных комплексов «Точка», а попытки создать собственное современное баллистическое вооружение сталкиваются с техническими и организационными трудностями.

В статье также говорится, что Киев рассчитывал частично компенсировать дефицит за счет западных поставок. В частности, Украина получила американские ракеты ATACMS, однако их количество оказалось ограниченным, а применение сопровождалось рядом ограничений со стороны партнеров.

Военные аналитики, опрошенные изданием, считают, что разработка собственных баллистических ракет требует значительно больше ресурсов и времени, чем создание беспилотных систем. По этой причине Украина продолжает искать способы укрепления своих ракетных возможностей на фоне продолжающегося конфликта.

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